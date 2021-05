Slik blir nye Garnes ungdomsskule

Det er gjort fleire endringar i det første planforslaget for nye Garnes ungdomsskule, og dei går i hovudsak på forholda for dei mjuke trafikantane. Dei er no langt betre.

No kjem plansaka for nye Garnes ungdomsskule opp til politisk behandling. Byggestart blir i år, medan skulen skal stå klar i 2023. Foto: Terje Grønmo arkitekter for Bergen kommune

Men, fleire av naboane er uroa over prosjektet, og for somme av dei vil det bli mellom anna dårlegare solforhold.