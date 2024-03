– Der er kaffi, der er vatn med kullsyre og der er vatn utan kullsyre. Forsyn seg, så stikk vi inn på kontoret.

Vi er i 5. etasje i Edvards Griegs veg 3C, like ved ladeparken på Danmarks Plass. På døra inn til Norsk Kjernekraft AS står det M Vest Energy AS. Arna-mannen Jonny Hesthammer jobbar i begge selskapa. Han er dagleg leiar og styremedlem i M Vest Energy, medan han er styreleiar og fungerande dagleg leiar i Norsk Kjernekraft AS.

I begge selskapa er investorane Trond Mohn og Lars Moldestad tungt inne.

Men vi må skru tida tilbake godt og vel 40 år, til då Hesthammer gjekk det som då heitte naturfaglina på Arna gymnas. Då tenkte han neppe på at han skulle tilbringa månadsvis i eit telt i Alaska, ta doktorgraden i geologi, vera med å starta opp ikkje mindre enn fire oljeselskap, og kanskje bli den første som etablerer eit kommersielt kjernekraftverk i Noreg.

Kven blir først?

Det kan koma i Austrheim eller Alver, eller kanskje Halden eller Øygarden. Eller ein heilt annan kommune. Sjølv håpar han det blir Øygarden. Rart at han ikkje vil ha det i Arna, tenker du. I tillegg til at det er betre plass i Øygarden, så er mora hans frå Øygarden.

Hesthammer styrer to selskap, men er nøye med å få seg 7–8 timars søvn. Foto: Ronny Bertelsen

– Det hadde jo vore litt kult med eit kjernekraftverk i heimkommunen til mi mor, men det viktigaste er jo vi blir dei første til å etablera eit kjernekraftverk i Noreg. Og håpet er at det med tida blir endå fleire, seier ein ivrig og gestikulerande Hesthammer, relativt full av, ja, nettopp; energi.

Canada

Den for tida single tobarnsfaren opplyser at også eine sonen studerer geologi. Og akkurat som faren så gjer han det i Melbourne i Australia. Og Hesthammer kan varmt rå alle som skal ta høgare utdanning om å ta heile eller deler av den i eit anna land.

Sjølv reiste han i 1988 til Vancouver i Canada for å ta mastergraden i geologi.

Her var han i tre år, og i tre månader kvart einaste år hadde han saman med ein medstudent praksis nordvest i Canada, heilt på grensa til Alaska.

I telt i «svartbjørnland»

Medan dei to studentane studerte bergarter, studerte svartbjørnane dei. For dei er det ikkje akkurat få av i Canada. Men dersom ein tar heilt nødvendige forholdsreglar, går det heilt fint.

– Det var ei heilt fantastisk tid. Vestkysten av Canada er praktfull.

Det var ein kollega som blei tilsett som professor som «lokka» Hesthammer til å ta doktorgrad. Foto: Ronny Bertelsen

Med ein mastergrad i lomma reiste tilbake til Noreg i 1991 og byrja i Statoil i Bergen. Her jobba han saman med ein som hadde doktorgrad i geologi, og då han fekk eit professorat på Universitet i Bergen, «lokka» han Hesthammer til å ta doktorgraden, han og. Og den tidlegare kollegaen blei rettleiaren hans.

Og åtte år etter at han byrja i Statoil hadde han doktorgraden i lomma. Den tok han medan han jobba i Statoil.

Blir professor

Det høyrer med til historia at han opp gjennom åra har skrive over 50 vitskapelege artiklar og mange titals kronikkar i ulike aviser, samt deltatt i debattar på radio og fjernsyn.

Og alle artiklane skulle bli viktige når han i år 2000 søkte på ei 20 prosent stilling som professor 2 på UiB. Som han fekk. Berre 35 år gammal.

– Det var så pass kjekt på UiB at eg to år etter slutta i Statoil for å bli fulltidsprofessor ved UiB. Å få eit professorat er ikkje berre-berre når ein er i midten av 30-åra, men eg hadde publisert svært mykje i løpet av tida i Statoil, og det hjelpte godt på, seier Hesthammer.

Etablerer oljeselskap

Men i Oslo i var det ein person som hadde namnet Jonny Hesthammer på blokka. Det var ingen ringare enn Arve Johnsen. Mannen som i 1972 starta å bygga opp Statoil, no Equinor, til det selskapet har blitt i dag. Johnsen, som døydde i fjor, måtte forlata Statoil i 1988 på grunn av Mongstad-skandalen.

Johnsen skulle etablera eit oljeselskap i Amerika. Hesthammer var blant dei han ville ha med på laget.

Jonny Hesthammer har vore med å starta fire oljeselskap. Foto: Ronny Bertelsen

– Telefonen ringer, eg tar den, og i andre enden høyrer eg ein seia: «Hei, det er Arve Johnsen. Vil du vera med å starta eit oljeselskap?» Eg sa eg måtte ringa han opp att, men eg gjorde meg raskt ferdig med det eg heldt på med. Men eg blei med å starta opp det som seinare fekk namnet Rocksource.

Eit par år seinare blir så Rocksource børsnotert, samt at dei også etablerte gruveselskapet Nordic Mining.

Mohn og Moldestad

I Rocksource blei han i sju år før han slutta og var med å starta oljeselskapet Emergy. Knappe to år seinare selde dei selskapet til Atlantic Petroleum og så blei Hesthammer toppsjef i Atlantic Petroleum Norge.

Og for å gjera Hesthammer si lange gründerhistoria litt kortare, så kom han nokre år etterpå i kontakt med investorane Trond Mohn og Lars Moldestad. Førstnemnde er mangemilliardær, medan Moldestad har lang fartstid i oljeservicebransjen.

I 2016 starta dei oljeselskapet M Vest Energy AS, og seks år etter dette såg selskapet Norsk Kjernekraft AS dagens lys. Hesthammer er dagleg leiar og styremedlem i M Vest Energy, medan han er styreleiar og fungerande dagleg leiar i Norsk Kjernekraft AS.

Svaret er kjernekraft

– Kvifor kjernekraft?

– Fordi det er den desidert beste løysinga på energiutfordringane våre. For nokre år tilbake grov eg meg ned i eit omfattande analysearbeid, der eg samanlikna kjernekraft med dei andre måtane vi produserer energi på. Konklusjonen blei at kjernekraft er svaret på kraftutfordringane våre.

Hesthammer peiker på utfordringa med at vi skal kutta enormt i klimagassutsleppa, og på sikt skal kvitta oss med fossile energikjelder. Då står ein att med til dømes vatn, vind og sol.

Eit kjernekraft treng ikkje ta meir plass enn til dømes det Brann Stadion tar. Foto: Rolls-Royce

– Kjernekraft gjer jobben mykje enklare. For dersom vi bygger eit kjernekraftverk på storleik med Brann Stadion, inkludert tryggleikssone rundt, så kan dette forsyna 160 000 husstandar med kraft. Då slepp vi å bygga ut store vindturbinparkar i flott natur. Eit kjernekraftverk tar nesten ikkje plass og leverer det mangedobbelte av kraft samanlikna med til dømes ein vindturbinpark.

Treng mykje meir kraft

– Og vi treng berre meir og meir kraft?

– Ja, til dømes for datalagring. Det er ikkje berre Tiktok-videoar som skal lagrast, men også viktige data frå til dømes politi, helsevesen og Forsvaret. Kunstig intelligens kjem til å auke både lagrings- og straumbehovet. Sjå berre på Google. Dei skal bygga eit av dei største datasentera i verda i Skien. Dette krev enorme mengder kraft. Så dersom vi ikkje skal øydelegga enorme mengder med natur, er kjernekraft einaste løysing.

Selskapa han leiar og er medeigar i held til få meter frå ladeparken på Danmarks Plass. Foto: Ronny Bertelsen

– Er du ikkje redd for at folk har Tsjernobyl i tankane når dei tenker kjernekraft? Er nordmenn klare for å få sitt første kjernekraftverk?

– Ja, det er dei. Det viser alle undersøkingar. Ja, det er nok framleis dei som er skeptiske, men det er altså ingen grunn til. Dette er svært trygt, og Noreg er av topografiske årsaker heilt perfekt for kjernekraftverk. Difor er fleire og fleire kommunar interesserte i dette, og Halden kommune har jamvel gått inn på eigarsida i selskapet som ønskjer å bygga kjernekraftverk i Halden.

Til Stortinget

– Og både regjeringa og Stortinget er positive?

– Vi har vore ei rekkje gonger på Stortinget for å informera om kva vi held på med og svara på spørsmål, og dei fleste partia ser at dette er ei svært god løysing på kraftutfordringa. Ap, Sp og SV er ikkje like positive. Eg har så langt ikkje fått ei god forklaring, men vi kjem meir enn gjerne på besøk for å svara på spørsmål også her.

– Trur du Norsk kjernekraft AS har sitt første kjernekraftverk i drift om 10–15 år?

– Ja. Eg er overtydd om at Noreg har fått sitt første kjernekraftverk innan 10–15 år. Det vil i så fall vera bra både for innbyggjarar og natur.