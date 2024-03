Klokka 11.58 melde 110 Vest at brannvesenet køyrer til ei adresse i Votlavegen. Dette gjer dei for å assistere under ein pågåande vasslekkasje.

Siste innlegg × Legg til bilde Send melding Har du tips eller spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding 15:04 i dag Erlend Nordland Kristiansen → Del Stenger E16: Skal renske fjellsiden Foto: VTS Mandag morgen ble det meldt om steinsprang på E16 forbi Langhelle i Vaksdal, vel fem minutter unna Trengereid. Steinene var relativt store og hadde gjort stor skade om de hadde truffet et kjøretøy. Heldigvis var ikke det tilfelle. Nå melder Vegtrafikksentralen at E16 blir helt stengt forbi Langhelle torsdag mellom klokken 09 og 19. Dette fordi fjellsiden skal ryddes og sikres. Onsdag og fredag blir det manuell dirigering forbi stedet mellom klokken 08 og 19 – én gang i timen. – Det blir kolonnekjøring fra begge sider hver hele time, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen til BT. 09:31 i dag Erlend Nordland Kristiansen → Del E16-tunneler ble stengt E16 Bjørkhaug- og Sætretunnelene ble stengt på grunn av en lastebil med stans og problemer, meldte Vegtrfikksentralen (VTS) klokken 9.29. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet. Vel ti minutter senere meldte VTS om fri ferdsel igjen. 07:32 i dag Erlend Nordland Kristiansen → Del Stoppet vinglesjåfør I 1-tiden natt til tirsdag stoppet en politipatrulje en bilist på Trengereid. – Stanset etter melding om vinglete kjøring. Fører er mistenkt for ruspåvirkning og ble tatt med for blodprøve. Blir anmeldt for ruspåvirket kjøring, og dessuten kjøring uten gyldig førerkort, melder Vest politidistrikt. Føreren var en mann i 30-årene. 11:18 i går Erlend Nordland Kristiansen → Del Fri ferdsel på E16 Det er fri ferdsel på E16 gjennom Langhelletunnelen og Bogatunnelen etter at det i 7-tida blei meldt om steinsprang på strekninga. 07:16 i går Erlend Nordland Kristiansen → Del Steinsprang på E16 Langhelletunnelen og Bogatunnelen på E16 i Vaksdal er stengt, meldte Vegtrafikksentralen klokken 7.15. Grunnen er steinsprang. Enteprenør er varslet og på vei. Området ligger omtrent fem minutter unna Trengereid. 15:48 03.03.24 Erlend Nordland Kristiansen → Del Mye trafikk på E16 Trengereid: Slik så det ut i rundkjøringen hvor Fv. 49 møter E16 rundt klokken 15.45. Foto: Statens vegvesen (skjermbilde) Vinterferien går mot slutten og mange vender snuten tilbake til hus og hjem. Det er særlig merkbart mellom Trengereid og Indre Arna, hvor det er tett trafikk inn mot byen. Det er likevel ikke meldt om noen spesielle hendelser. Så om ikke noe skjer, så kommer folk seg dit de skal, selv om det tar litt lenger tid enn ellers. Ser du noe andre burde vite om? Tips oss gjerne her («Send melding»-knappen eller via tips@bygdanytt.no. Webkamera direkte: Følg trafikken 11:05 03.03.24 Erlend Nordland Kristiansen → Del Arnanipatunnelen ble stengt Klokken 10.39 meldte Vegtrafikksentralen at Arnanipatunnelen ble stengt på grunn av en bilstans. Rundt 25 minutter senere meldte de om fri ferdsel igjen. – Bil er flyttet til havarilomme og venter på bergingsbil. 17:08 01.03.24 Henrik Hauken → Del Mistenkte forgiftning – arbeid i tunnel stengt i seks dager Foto: Jesus Lopez/Bane NOR Fire personer, som oppholdt seg i det gamle togtunnelløpet mellom Arna og Bergen ble dårlige mellom 7. og 8. februar. Det viser en rapport fra Bane NOR, som BT har fått innsyn i. En ansatt i Bane NOR skal ha blitt «akutt dårlig og kastet opp» under en befaring. Rapporten viser at vedkommende skal ha hatt «mild kullosforgiftning». Da stanset alt arbeidet. Det viser seg at mild kullosforgiftning-diagnosen ble stilt på bakgrunn av forklaringer og observasjoner, og at blodprøvene hadde vært negative. En annen, en lokal sikkerhetsvakt, skal ha «besvimt minst én gang». Personen ble fraktet til Haukeland, men ble utskrevet dagen etter. Arbeidstilsynet var på stedet 13. februar, og går nå gjennom rapporten til Bane NOR. De har derfor ikke, ifølge BT, konkludert med hva de gjør videre med saken. Inn i mørket her vil det smelle frå fredag: – Det er vrient å sprenge utan å lage støy Her kjører toget gjennom den stengte tunnelen 11:26 01.03.24 Kristina Bøland → Del No blir det buss for tog igjen Neste helg, frå fredag 8. mars til og med søndag 10. mars, skal Bane Nor jobbe mellom Bergen og Arna. Dei som reiser kollektivt må belaga seg på buss for tog. Det er linjene L4 Arnalokalen, R40 Vossebanen og F4 Bergensbanen som vert berørt. 07:42 29.02.24 Anders Totland → Del Brann i varebil ved Gullbotn Litt før klokken 07 torsdag morgen meldte 110-sentralen om en brann i en varebil ved Gullbotn, nærmere bestemt langs Fv. 49 ved Langavatnet på Samnanger-siden av kommunegrensen. Bilen står på en parkeringplass og det var ikke fare for spredning. Politiet opplyser at det skal ikke befinne seg personer i eller ved bilen. Politi og brannmannskap fra Åsane og Arna rykket ut. Rundt klokken 07.20 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll. Ifølge politiet skal det ha brent i et motorrom. Sak blir opprettet og politiet prøver å få kontakt med bileier. 10:19 28.02.24 Kristina Bøland → Del Blåste til over to i promille etter ulykke En mann i 50-årene skal ha stukket av fra ulykkesstedet etter å ha kjørt av Hardangervegen og kjørt ned et skilt ved Asko. Politiet, som sammen med brannvesenet rykket til stedet, fikk etter kort tid kontroll på mannen. Mannen blåste så i et alkometer som viste over to i promille. Han ble tatt med til legevakten for blodprøve senere, og politiet venter på svar fra disse for å bekrefte fyllekjøring. 20:29 27.02.24 Martin Brekke Hjellestad → Del Trafikkulykke i Arna: – Person løp fra stedet Vest politidistrikt melder klokken 20.23 at en bilist har kjørt av Hardangervegen, ved krysset inn til Magnusvegen ved Asko. Ifølge politiet har sjåføren kjørt ned et skilt, deretter ut på en plan og så løpt fra stedet. Politi og brannvesen er på plass. Vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen sier til Bygdanytt at det er en person involvert i hendelsen, og at de rykket ut etter melding om mulig drivstofflekkasje. – Det er mindre materielle skader på bilen, og det viste seg å ikke være lekkasje, sier Lund. Like etter klokken 20.30 melder politiet at de har kontroll på antatt fører av bilen. 12:24 27.02.24 Ronny Bertelsen → Del Mange kontrollerte – ingen reaksjonar Mellom klokka 09.30-11 tysdag hadde mannskap frå Osterøy lensmannskontor trafikkontroll ved Osterøy ungdomsskule. Fokuset var på rus og dokumentkontroll. I alt 40 førarar blei kontrollerte. «Ingen reaksjonar», skriv politiet på X. 11:26 27.02.24 Ronny Bertelsen → Del Køyrde som «ein idiot» på motorsykkel Mandag ettermiddag, litt etter klokka 17 fekk politiet melding om «idiotkøyring» av ein person på lett motorsykkel Arna terminal. Vedkomande, som var kledd i oransje og blått, skal ha køyrd på gangstien i retning Arna kyrkje. – Motorsykkelen skal heller ikkje hatt skilt. Melder prøvde å sjå etter sjåføren, men fann han ikkje. Vi rykte ut for å sjå om vi kunne finna vedkomande, men det gjorde vi diverre ikkje, seier Torbjørn Mørk ved Arna og Åsane politistasjon til Bygdanytt. 10:42 26.02.24 Martin Brekke Hjellestad → Del Bil med nødblink i Arnanipatunnelen Klokken 10.41 melder Vegtrafikksentralen at Arnanipatunnelen er stengt. – Tunnelen er stengt på grunn av bil med nødblink i kjørebanen, melder VTS. Klokken 11.15 opplyser VTS til Bygdanytt at bilberger er på plass og at de håper å kunne åpne igjen ganske snart Klokken 11.25 melder VTS at tunnelen er åpen igjen. 15:44 23.02.24 Martin Brekke Hjellestad → Del Ras førte til stans i togtrafikken mellom Dale og Arna Til BT opplyser Bane Nor at det har vært et lite jordskred mellom Trengereid og Arna. – Vi jobber med å sette opp alternativ transport på strekningen hvor man ikke kan kjøre tog, sier Åge-Christoffer Lundeby i Vy til avisen. Skredet har ikke ført til skader, ifølge Vy. Det er ikke opplyst hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre igjen. Like etter klokken 18 er Bergensbanen åpen igjen. – Men det vil ta litt tid å normalisere trafikken, og det blir følgeforsinkelser. Folk må følge med på Vy-appen, opplyser Bane Nor til BT. 09:41 23.02.24 Erlend Nordland Kristiansen → Del 3 x Vegvesen-kontroller Kontrollørene var ikke fornøyd med tilstanden på kjøretøyet. Her må ting utbedres. Foto: Statens vegvesen Torsdag hadde Statens vegvesen kontroller «på alle kanter av Arna», både på Romslo, i Grimen og i Åsane (Bergen trafikkstasjon). Under kan du se hva som ble notert fra kontrollene. Romslo Det ble gitt et bruksforbud på grunn et bord som var montert på dashbordet, som skal ha begrenset synsfeltet til føreren. Det var også diverse vimpler som måtte fjernes før videre ferd.

To kjøretøy hadde avrenning fra last, og dette må renne fra seg før turen kunne gå videre.

En fører fikk advarsel på grunn av et mindre alvorlig brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

Tre kjøretøy fikk mangelseddel for tekniske feil: Skarpe, utstikkende kanter på kjøretøy, løse bolter i ramme og skadet kjennemerke. Grimen/Bergen trafikkstasjon To sjåfører fikk advarsel for brudd på kjøre- og hviletid.

Et kjøretøy var tyngre enn tillatt. Her måtte det losses av til lovlig vekt på plassen, og foretaket fikk gebyr på kr 3800.

En sjåfør måtte trekke ut underkjøringshinder før videre kjøring.

En sjåfør fikk 500 kr i gebyr for manglende vognkort.

En sjåfør fikk 2 x 1000 kr i gebyr da to av dekkene på kjøretøyet var under lovlig mønsterdybde.

Åtte kjøretøy fikk tekniske mangler for feil med lys.

Et kjøretøy fikk teknisk mangel for skade på karosseri.

Et kjøretøy måtte ned til lovlig lengde og fjerne feilt lengdeskilt før videre kjøring i Grimen. 17:43 22.02.24 Martin Brekke Hjellestad → Del Bjørkhaug- og Sætretunnelen ble stengt Som vanlig ble det kø i Ytre Arna etter tunnelene ble stengt. Foto: Leah Skaftun Vegtrafikksentralen melder at Bjørkhaug- og Sætretunnelen på E16 i Ytre Arna ble stengt grunnet omlasting og berging av lastebil. – Forventet at dette vil ta cirka 30 minutter, melder VTS på X klokken 17.40. Klokken 18.15 skrev VTS at bilberger var på plass. – Omlasting er ferdig, bilberger jobber med å få fjernet havarist. IKKE anbefalt å kjøre om Ytre Arna, vent i køen så løser det seg. Klokken 18.24 melder VTS at det er fri ferdsel i begge tunnelene. Bygdanytt får opplyst at det fremdeles er en del kø inn mot Arna, men at det har løsnet mot Åsane. 08:28 22.02.24 Erlend Nordland Kristiansen → Del Steinblokk på Bruvikvegen Utropsteiknet markerer området kor steinen kom ned. Foto: Vegvesen.no (skjermbilde) Rundt klokka 23.30 onsdag kveld vart Vegtrafikksentralen ringt opp fordi ein stein hadde hamna i vegbana på Fv. 5418 Bruvikvegen, litt sør/vest for Vik. Trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen, Nina Heggernes, les opp frå loggen: – Ein innringar melde frå om ei steinblokk på størrelse med ei halv vaskemaskin som låg litt ut i vegbana. Entreprenør har sikra staden og steinen blir fjerna i morgon (altså i dag). Det har vore passasje forbi heile tida. Entreprenør skal etter planen fjerne steinen no når det blir dagslys. For rundt tre veker sidan gjekk det eit større skred på Bruvikvegen, som gjorde at vegen var stengt i ei vekes tid. Sjekk dei spektakulære dronebileta frå skredet – enorme krefter i sving Last flere