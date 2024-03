Til BT opplyser Bane Nor at det har vært et lite jordskred mellom Trengereid og Arna.

– Vi jobber med å sette opp alternativ transport på strekningen hvor man ikke kan kjøre tog, sier Åge-Christoffer Lundeby i Vy til avisen.

Skredet har ikke ført til skader, ifølge Vy.

Det er ikke opplyst hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre igjen.

Like etter klokken 18 er Bergensbanen åpen igjen.

– Men det vil ta litt tid å normalisere trafikken, og det blir følgeforsinkelser. Folk må følge med på Vy-appen, opplyser Bane Nor til BT.