Det blir plass til fleire hundre nye bustader, mellom anna ved å fjerna overflateparkering. Det skal bli lettere å koma seg frå Arna terminal til senteret. Det blir meir plass til park og rekreasjon.

Slik ser kommunen for seg Indre Arna i framtida

Fagetaten i Bergen er klar med utkastet til områdeplan for Indre Arna. Sjå 20 illustrasjonar over korleis etaten ser for seg Indre Arna i framtida.

Det blir mellom anna føreslått å fjerna overflateparkeringa for å gje plass til bustader. Bilane skal inn i parkeringshus.