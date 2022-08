På denne vegen får understellet ditt køyrd seg – no krev bygdefolket betring

Fleire personar Bygdanytt har snakka med er i harnisk over vegkvaliteten mellom Borgo og Hjellvik. No krev dei handling frå Vestland fylkeskommune.

Om du køyrer frå Borgo til Hjellvik på den gamle fylkesvegen 367, eller Raknesvegen, får understellet ditt køyrd seg.

Strekninga på litt i underkant av ni kilometer er i så dårleg forfatning grunna groper og hol i vegbana, at no krev bygdefolket på Hjellvik og Raknes, som Bygdanytt har snakka med, at vegstyresmaktene tar grep.