– Byrådet har halde tilbake informasjon

– Vi fekk forsikringar om at pengane som var sett av til arbeidet med eit bibliotek i Indre Arna var meir enn nok. Vi fekk aldri vita at det likevel ikkje var nok.

– Eg meiner byrådet har halde tilbake informasjon for oss, seier gruppeleiar for Rødt i Bergen, Mailiss Solheim-Åkerblom, som no er invitert til møte om saka med byråden.