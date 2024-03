Kommunen skal nytte 20 millionar kroner på å pusse opp skulen. Foto: Anders Totland (arkiv)

I saka om oppussing av Osterøy ungdomsskule la KrF, Frp, Høgre, INP og Venstre fram eit framlegg om utsetjing.

Det utgjer 15 representantar og vil gje fleirtal i heradsstyret.

Dei ønskte å avvente til konklusjonen av ein moglegheitsstudie om kva som er den beste løysinga for skulen.

– Me er ikkje imot oppussing, men her er det viktig at me får meir informasjon. I tillegg har heradsstyret vedtatt at ein skal bestille ein moglegheitsstudie for så å finne ut kva me må gjere, sa Sebastian Haugland (H).

Det er brei semje blant politikarane at ein bør bygge ny skule, men kommunen har ikkje pengar til å gjennomføre større tiltak.

– Det handlar om akutt førstehjelp, sa Turid Njåstad (Sp).

Gruppemøtet som endra avgjerda

Like før votering bad varaordførar Alexander Thunestvedt om eit gruppemøte med mellom anna KrF. Resultatet av gruppemøtet gjorde at KrF gjorde heilomvending i saka, sjølv om dei tidlegare la fram eit framlegg om utsetjing.

– Grunnen til at me snudde i saka er at me ser at realiseringa av eventuell ny skule eller oppgradering av eksisterande bygg, vil skjer for langt fram i tid. Elevane fortener ein god skule og behovet for oppussing er stort, sa Bjarte Aarland (KrF).

Han heldt fram:

– Me blir difor tvinga til å skuffe dei 12 representantane som ville utsetje saka. Men, eg håper at me ein dag i framtida kan bli samde om nybygg eller rehabilitering av skulen.

Kim Andre Hartveit (Frp) fortalde at han blei skuffa av heilomvendinga til KrF.

– Men, me skal ikkje kappa av hovudet på dykk.

No er det altså vedtatt:

Kommunen nyttar 20 millionar på oppussing av skulen i 2024.