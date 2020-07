– Dette er ein svertekampanje mot meg (abo)

– Eg har tatt livet av mange dyr i mitt yrkesliv... Men å skade eit menneske? Nei, der går grensa, fortel Johannes Tyssebotn om den bitre «møkka-striden» i bygda.

I mai 2019 skreiv Bygdanytt om ein nabo som melde Tyssebotn til politiet kor det blei presentert påstandar om gjødsel som pressmiddel, forureining og hærverk. Politiet brukte over eitt år på å etterforske denne nabokonflikten på Osterøy. Til slutt endte det med at bonden blei sikta for brot på forureiningslova. Politiet beslagla òg to av gyllevognene til Tyssebotn.