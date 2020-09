Bak denne døra finn du eit av landets yngste polititeam (abo)

Heilt frå då fungerande tenestadleiar Ida Aasheim (30) var ei lita jenta har ho gått med draumen om å bli politi. No har ho styringa i sin eigen bakhage.

– At eg er frå Lonevåg, meiner eg er berre ein fordel. Eg kjenner samfunnet her ute på godt og vondt. I tillegg har eg fått mange positive tilbakemeldingar frå ostringane på at dei synest det er trygt å ha ein leiar som er lokal.

Det fortel tobarnsmora Aasheim frå det ryddige kontoret sitt i Lonevåg.