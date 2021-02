Therese Braseth er prosjektleiar for hovudentreprenøren Skanska ved bygginga av nye Arna stasjon. Ho seier at ein aldri kan sikre seg mot useriøse aktørar i bygg- og anleggsbransjen. – Men i det store og det heile tar alle smittevern på høgste alvor, og me har opplevd lite koronasmitte på våre byggeplassar. Alle foto: Anders Totland.