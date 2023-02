Rektor hyllar tilsette etter brann: – Dei handla tidleg. Det er vi takksame for

02:38, natt til torsdag, gjekk brannalarmen på Hjellvik Montesorriskule.

– Kollegaene mine handla tidleg. Det er vi takksame for. Me er utruleg glad i skulen vår, så me kan berre vere glad for at det gjekk så fint.