Han vil skape eit berekraftig turistparadis: – Eg møter mykje motstand (abo)

«Jordbærkongen» Frode Bergo Larsen har investert millionar av kroner for å ruste opp Solneset gård på Unneland. Men ikkje alt har gått like knirkefritt.

– Eg trivst veldig godt i lag med menneske. Eg liker å møte folk frå heile verda. Det er vel den største grunnen til at eg har lyst å satse på gardsturisme. Samstundes får folk ei kjensle av å vere langt langt vekke når dei er her, men sanninga er jo at Solneset berre er ein kort køyretur frå meir tettbygde strøk.

Det fortel Larsen med energi og lyst i stemma foran ei av hovudbygningane, som rommar ei løe med matutsal, sauefjøs og gjesterom.