Kvart år nokre veker før den siste dagen av året inviterer Cosmos Fyrverkeri kundane sine og andre interesserte til å sjekka ut kva dei har å by på. Det skjer i Langedalen i Indre Arna, og måtte i år utsetjast nokre dagar ettersom det var for mykje vind dagen det først var planlagt.

Oppskytinga er ikkje berre for å driva reklame for produkta, men også for å kontrollera at produkta verkar slik dei skal.

Fyrverkerishowet er på området til Arna Jordsortering, og det varer som regel eit par timar.

I fjor dukka fleire hundre privatpersonar opp både for å sjå mykje fantastisk fyrverkeri, men også bita seg merke i kva dei kunne tenka seg å kjøpa inn til seg sjølv.

På facebooksida til Cosmos Fyrverkeri har over 100 sagt at dei kjem, medan 250 er interessert. Det ligg an til å bli tett mellom bilane også i år i Langedalen.