– Me trur at det er viktig å våge og snakke om ting som er vanskelege og endringar som skjer med kroppen. Difor løfter me i Kreftforeningen akkurat dette temaet i kampanjen «Menn snakk om det» i november, seier Geir Vangsnes, distriktssjef i Kreftforeningen i Bergen Foto: Kreftforeningen