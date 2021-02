Rektor får kritikk i fersk rapport: – Vi lovar å ta tak i dette

«Vi finn at rektor ikkje syter for at lærarane høyrer eleven og vektlegg elevanes synspunkt».

Illustrasjonsbilde frå Lonevåg skule. Foto: Anders Totland (arkivfoto)

Det er eit av fleire punkt der Statsforvaltaren kjem med kritikk mot rektor på Lonevåg skule og Osterøy kommune.