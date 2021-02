Fylkeskommunen har klaga på garden sin bruksendring

Fylkeskommunen meiner driftsbygninga ligg for nær vegen til at dei vil seia ja til Solneset gård si bruksendring. Også to naboar har klaga.

Solneset gård på Unneland bygger sju rom til arbeidarane sine. Fylkeskommunen har klaga, men byrådet vil avvisa klagen. Foto: Anders Totland

Dette meiner byrådet om klagane.