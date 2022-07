Lakslia blir truleg stengt: Trafikktelling viser både høg snittfart og råkøyring

Bystyret har vedtatt at Lakslia kan stengast for biltrafikk og bli gang- og sykkelveg, og no vil kommunen vita kva folk tykkjer om planane.

Trafikktellinga på vegen viser svært høg snittfart, og det skal det vera ei heilt spesiell årsak til.