– Urovekkande at ikkje byråden kan lova at områdeplanen kjem før sommaren

– Når områdeplanen for Indre Arna ikkje er på lista over saker som kjem før sommaren, og byråden heller ikkje kan lova at planen kjem før sommaren, då blir eg uroleg og usikker.

Det seier Chris Jørgen K. Rødland (H), som sit i utval for miljø og byutvikling. Også Janne Gro Rasmussen i Arna Høgre blir skuffa om planen ikkje kjem til sommaren.