For sportsfiskar Kjersti Sivertsen og resten av gjengen i Arna sportsfiskarlag er det berre å smøre seg med tålmod, for noko fiske i Storelva blir det ikkje med det første. – Me får håpe på ein våt sommar, flirer nestleiar i laget, Roald Meyer. Foto: Ingerid Jordal (arkivfoto)