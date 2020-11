Planprogrammet for K5 er klart

Departementet har no fastsett planprogrammet for K5-prosjektet. Det tyder at forslaget til reguleringsplan kan gå til vidare behandling.

K5-planprogrammet er klart. Foto: Anders Totland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ettersom dette er ein statleg plan, er det Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmynde. KMD har no fastsett planprogrammet, og dermed er prosjektet eit viktig steg vidare i prosessen fram til endeleg reguleringsplan.

Ei av dei største utfordringane er overskotsmassane. Prosjektet vil generera om lag 11 millionar kubikkmeter med massar. Det tilsvarer om lag ein million lastebillass med massar.

Med ein godkjend reguleringsplan i midten av 2021, samt at prosjektet blir prioritert i NTP 2022-33, er det mogeleg med byggestart i 2024, skriv Statens vegvesen.