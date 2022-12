Så mye tjente de lokale kjendisene i fjor

Her kan du sjekke oversikten over inntekt, formue og skatt for fjoråret.

Et eventyrlig fotballeventyr i nord har gitt Kjetil Knutsen en solid lønnsvekst, mens jernmannen Gustav Iden svømte, syklet og løp seg til en solid inntekt i fjor.

Se oversikten over hva disse to, og et knippe andre kjente fjes tjente og hadde i formue i fjor.