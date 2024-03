Ikkje på snart på fem år har det vore aktivitet i byggeprosjektet i Eidsgotene på Valestrand. Byggmeister Øystein Mosevoll skulle i si tid bygge ein tomannsbustad, men i 2020 gjekk firmaet konkurs.

Fleire har kontakta Bygdanytt for å vete kva som er status i prosjektet.

– Når skal det skje noko her? Me kan jo ikkje ha det slik, slo forarga nabo Kjell Sagstad fast til Bygdanytt i 2020.

Med pant i det konkursråka selskapet, tok eigedomsinvestoren Mallesvik, gjennom hans selskap Mallesvik Eiendom, over prosjektet på Valestrand.

– Dette har vore ein tidkrevjande og kostbar prosess, seier han på telefon frå Nordsjøen.

Kjell Sagstad tok kontakt med Bygdanytt i 2020. Sidan den gong har lite skjedd på tomta med utsyn over Valestrandvatnet. Foto: Anders Totland (arkiv)

– Slik skal det ikkje vere

– Kva er status i byggeprosjektet, Mallesvik?

– Det eg kan seie no er at me har søkt om byggetillating frå kommunen. Alt av tre må rivast. I tillegg skal me ferdigstille ein mur på framsida. Så, skal me hyre inn ein lokal entreprenør for å ferdigstille bustaden, poengterer han.

Mallesvik fortel vidare at målet er å ferdigstille tomannsbustaden innan kort tid.

Med ei godkjend byggetillating må ein byrje arbeidet innan tre år, ifølgje plan- og bygningslova § 21-9.

– Me må jo gjere det skikkeleg, for slik skal det ikkje vere.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Arnstein Øvsthus stadfestar overfor Bygdanytt at Osterøy kommune har mottatt søknad frå Mallesvik.