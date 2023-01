– Eg er godt nøgd med andreplassen på lista

Arnamannen Tore Landmark har openbart gjort ein god jobb dei tre siste åra for Folkets Parti. No har fått den eine av dei to kumulerte topplassane.

– Eg er godt nøgd, og er vi heldige, så kjem vi inn med nokre representantar i bystyret, seier han.