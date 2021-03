Rådmannen har bestemt seg om knuseverk-dommen

Osterøy kommune tapte i lagmannsretten mot Roger Hartveit og Fotlandsvåg maskinentreprenør.

Kommunen sin advokat meiner knuseverk-dommen frå lagmannsretten bør ankast til høgsterett. No ber rådmannen heradsstyret om fullmakt til å anka. Foto: Anders Totland

No har rådmannen bestemt seg for om kommunen bør anka, og like etter påske kjem saka opp i heradsstyret.