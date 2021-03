Førre tysdag kom det tikkande inn eit digitalt brev til Gerd Johanne Nyheim frå Arna. Ei veke seinare sit ho i stolen til det nyopna vaksineringssenteret i Stølsvegen. Her får ho besøk av helsebyråd Beate Husa (KrF) like etter at sjukepleiaren har sett ein dose med Pfizer-vaksine. Alle foto: Anders Totland.