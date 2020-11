Denne trioen har hatt på seg streikevest i snart sju veker: – Streikeviljen er på topp! (abo)

I snart sju veker har vektarar streika for å betre, mellom anna, arbeidstids- og lønsvilkåra i bransjen. – Streikeviljen er på topp, og me kan stå her så lenge det er nødvendig, fortel vektar Marius Austgulen utanfor Øyrane torg.