Nasjonale prøver: Resultata er lite lystig lesing for Osterøy-skulane

Elevane på skulane i Osterøy kommune presterte langt lågare enn snittet for både Vestland fylkeskommune og på nasjonalt nivå.

Hovudfunna nasjonalt viser at jentene er best til å lese, medan gutane er best i rekning.

Resultata frå Osterøy var likevel ikkje så lystig lesing.

