Siste nytt om Arna og Osterøy kan du få med deg på Bygdanytt.

Men i påsken trengs det kanskje litt ekstra lesestoff? Vi har samlet fem fine saker som har blitt publisert i Bygdanytt de siste årene.

PS: Har du tips til saker vi bør skrive eller personer vi bør snakke med? Vi er alltid takknemlige for tips. Send oss gjerne en mail til tips@bygdanytt.no.

Ha en fin påske!

Humor hjalp Christine da hun ble rammet av brystkreft

– Jippi! Jeg har bare en pupp å svette under, spøker Christine Eknes Rydland.

Med humor og kreativitet løfter hun dagene. Boblende, godt humør er Christine Eknes Rydland sitt kjennemerke.

Denne positiviteten fikk hun god bruk for da alvorlig sykdom innhentet henne for flere år siden.

– Jeg hadde lenge gått og kjent på en kul i brystet uten å bry meg så mye om det. Jeg bagatelliserte det.

Da hun likevel var innom legekontoret, nevnte hun det i forbifarten.

Prøver ble tatt, etterfulgt av nye prøver, og livets hittil vanskeligste beskjed kom i form av en telefonsamtale den 19. mai 2010.

Saken ble publisert i Bygdanytt august 2018. Du kan lese historien til arnabuen her!

Naturtalent med bil på hjernen

– Jeg trengte noe å være god i. Alle har jo lyst til å være god til noe, sier Adrian Søgnesand.

Adrian slet med kraftige lese- og skrivevansker. Mestringsfølelsen han ikke klarte å oppnå i skolearbeidet påvirket hele ham.

En hobby skulle snu om på det.

– Å kjøre disse fjernstyrte radiobiler er en av de mest konsentrasjonskrevende idrettene som finnes, og gir ham veldig god trening. Så virksomt er det at det faktisk merkes i positiv retning på karakterene. I tillegg har vi fått en mye gladere gutt, sier moren Anna.

– Jeg fant et nytt fokus, noe som virkelig engasjerte meg og som ga meg mestring, bekrefter Adrian selv.

Hele saken, som ble publisert i Bygdanytt august 2018, kan du lese her!

Ostringen som redder liv i paradis

I godt over 30 år har Rundhovde-baserte Hallvard Reigstad jobbet ved barneavdelingen på Haukeland.

Den dedikerte overlegen har i de seneste årene viet all tid til nyfødtavdelingen - en avdeling som ligger i ypperste verdenselite når det gjelder teknologi, kunnskap og bemanning.

Det mange ikke kjenner til er hans arbeid og engasjement for et sykehus som ligger nesten 8000 kilometer sør for Valestrand.

– Jeg føler en forpliktelse som lege til hjelpe i den tredje verden, sier Reigstad.

Saken ble publisert i Bygdanytt oktober 2018. Les hele intervjuet med Reigstad her.

Drømmen som nesten brast da han skulle skrive ordet «samfunn» på tavlen

Cirka hver femtende person her i landet har lese og skrivevansker (dysleksi), noe som er den mest utbredte formen for lærevansker hos barn.

I dag blir dette stort sett fanget opp tidlig, enten allerede i barnehagen, eller tidlig på barneskolen.

Slik var det ikke da Tom Sverre Tomren satt på skolebenken og drømte om hva han hadde aller mest lyst til å utdanne seg til.

Saken ble publisert i Bygdanytt desember 2018. Du kan lese hele saken her.

Roald (65) trenger bare Jesus. Og å løfte jern.

Det er mange grunner til at folk legger ned timevis med trening langs landeveien eller på treningssenter.

For Roald Hauge er det blitt medisin, og helt nødvendig.

65-åringen fra Osterøy har to proteser. Den ene er lett å se når han ikke går med langbukse. Hauge måtte amputere foten nedenfor kneet etter en ulykke i Nordsjøen i 1976, etter at legene hadde prøvd å redde foten i over to år.

Den andre protesen er av nyere dato og er en hofte. Den ble satt inn for to år siden.

Bygdanytt fortalte Roald sin historie november 2016. Trykk her for å lese hele saken.