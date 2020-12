For andre år på rad står fotballspelarane i Il Fri ved Spar-butikken på Lone for å selje fyrverkeri til inntekt for klubben. – No slepp me å grine etter pengar, seier lagleiar Sander Waage frå Ytre Arna (i midten). Med på laget denne stunden Bygdanytt tok turen var Emil Blindheim (t.v) frå Haugland og Daniel Flaktveit. Alle foto: Anders Totland.