– På et tidspunkt var vold en del av vår hverdag

Alle kvinnene på krisesenteret har sine egne, unike historier, men er her av samme grunn. – Her stilles det ikke kritiske spørsmål. Her blir vi hørt, sier tobarnsmoren «Elise».

Av hensyn til de som har blitt intervjuet og pårørende, samt grunnet strenge sikkerhetshensyn, er kildene anonymye i denne saken. Bygdanytt kjenner identiteten til de vi har intervjuet. Navnene som er brukt i artikkelen er ikke deres egne navn.

– Jeg var forelsket en gang. Tror jeg. Han var sjarmerende, og vi hadde mange fine stunder sammen. Så giftet vi oss. Han tok meg med på ferie. En kjernekar på mange måter, sier tobarnsmoren «Elise» (49) fra et sted på Vestlandet.