MC-velt i Arnanipatunnelen

Bar våpen synlig

Like over midnatt natt til søndag meldte politiet at de hadde kontroll på en mann i starten av 20-årene i Gaupåsvegen, etter at ordensmakten hadde fått melding om at mannen skal ha båret et våpen synlig.

– Ordet maskingevær ble brukt. Det var i alle fall større enn en pistol, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til BT.

Mannen skal ikke ha truet noen, men politiet rykket likevel ut for å sjekke ut saken. Det viste seg straks å være et ikke-funksjonsdyktig slags lekevåpen.

Om mannen ble innbrakt eller anmeldt, er så langt ikke kjent.