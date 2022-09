No er dei ikkje lenger med i heradsstyret

Eitt år før valperioden er over søker heile tre av medlemmene i heradsstyret på Osterøy om fritak frå alle sine politiske verv i kommunen.

For to av dei er årsaka til søknaden at dei har flytta frå kommunen. Den siste har heilt andre årsaker til søknaden om fritak.