Inviterer til fest på julaften: Er du alene på julaften og ønsker å feire med andre? Det vil Ivan gjøre noe med

I mange år har arnabuen Ivan Hansen tenkt på å stelle i stand en alternativ julefeiring for alle de som gjerne ikke har venner og familie rundt seg på julaften.

– Det at han går foran for å bidra til mindre ensomhet for noen på julaften, sier mye om en person, sier Arna-Bjørnar-leder Synnøve Lien om initiativet.