Høge energikostnadar kveler ferjeselskapet: – Om ikkje tiltaka fungerer er det over ut

I 90 år har det vore ferjetrafikk mellom Valestrand og Breistein.

Skyhøge energikostnadar og låge trafikktal har ført til at selskapet no slår på alarmknappen. No tar leiinga grep for å redde ferdselsåra i Sørfjorden.