Arna vidaregåande skule er ei av skulane som kan bli ramma av skulekutt som fylkesdirektøren foreslår.

Skulen kan miste ein tredel av elevane sine, og media og kommunikasjon kan bli lagt ned grunna låge søkartal.

Det var BT som først omtalte saka.

Arna vidaregåande skule har i dag 332 elevar, men fylkesdirektøren foreslår eit kutt til 225 elevar. Forslaga er lagt fram i høyringsrapporten til frå administrasjonen i Vestland fylke. Nedgangen for skulen vil bli på 32 prosent.

Medielinja som står i fare har fått åtte søkarar for for skuleåret 2024/2025, og er den minst populære i bydelen. Totalt har skulen fått 192 søkarar for neste skuleår, og flest vil gå studiespesialisering (27).

Bygdanytt har forsøkt å kome i kontakt med rektor på Arna vgs., Marianne Rolland Løvskar, for ein kommentar, utan hell.

Fristen for å svare på høyringsforslaget er i midten av mai.

På Osterøy vidaregåande skule ligg inne med eit mindre kutt frå 223 til 210 elevar.