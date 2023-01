Medan broren Sergei kjempar på fronten vil systera gjere sitt for å hjelpe

– Vinteren er bitande kald i Aust-Ukraina, seier Oksana Kozlyk, som sidan mars 2022 har budd i Noreg.

No ønskjer ho å gje noko tilbake til dei som kjempar for at landet hennar igjen skal bli fritt.