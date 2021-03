Dette er dei mest kostbare eigedommane i Arna

Eigarane av ei rekkje eigedommar i Arna må ut med meir 300.000 kroner årleg i eigedomsskatt.

Her er fire av dei aller dyraste eigedommane i Arna. Foto: Arkiv

Tre av eigedommane har så høg verdi at skatten utgjer over 1,1 million kroner for kvar av dei.