Banket opp mann og krasjet i politibil

Slagene førte til at offeret blant annet ble påført et brudd i nesen, to kutt og hjernerystelse.

Tidlig en fredagsmorgen i april i fjor rykket politiet ut med flere patruljer til Indre Arna etter melding om en voldsepisode. Nå er en mann i 30-årene dømt for ugjerningen. Foto: Siv Berg Lutro (arkivfoto)

Erik Støverud

Nylig ble Arna-mannen i 30-årene dømt for fem brudd på straffeloven, tre brudd på vegtrafikkloven og ett brudd på legemiddelloven. Flere av forholdene skjedde i Arna.