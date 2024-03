I desember 2021 vedtok bystyret å be byrådet om å legga fram ei sak om mogelegheitene for å etablera hundeparkar i alle bydelar.

No har bymiljøetaten greidd ut saka med tanke på kva prinsipp og kriterium som skal gjelda for det vidare arbeidet, inkludert andre løysningar for å lufta hundar utan band på eigna areal i bydelane.

Bymiljøetaten skriv at det å etablera hundepark i ein bykommune ikkje er utan utfordringar.

«Krevjande»

«Å finna eigna areal til hundeparkar er krevjande, og det vil som regel vera behov for kompromiss mellom ei rekkje ulike omsyn og interesser», skriv bymiljøetaten.

Dei legg til at behovet for hundeparkar er vurdert til å vera størst i bydelar der det bur flest folk og der det ikkje finst hundepark i dag. Difor rår etaten til bydelen Bergenhus blir høgast prioritert, medan dei andre bydelane som ikkje har hundepark blir middels prioriterte. Dette gjeld Fyllingsdalen, Ytrebygda, Fana og Arna.

Laksevåg, Årstad og Åsane har hundepark og vil difor bli lågt prioritert i det vidare arbeidd med å etablera nye hundeparkar.

Fordelar og ulemper

Etaten skriv at det både er fordelar og ulemper med å etablera hundeparkar. Fordelane for hunden kan vera viktig for hunden sin rekreasjon, frileik og sosialisering.

For hundeeigaren kan det vera positivt å gje hunden gleda av å springa fritt, og sjølv bli kjend med andre hundeeigarar. Og for dei som er redde for hundar, kan det vera positivt at hundelufting skjer i eit avgrensa og inngjerda område.

«På den negative sida kan lufting av hund i hundepark også vera risikofylt, med tanke på smitte, skadar og slåstkampar», skriv bymiljøetaten.

Å etablera hundepark har ein kostnad både til investering og drift, og den nyaste hundeparken i kommunen – ved Løvstien – kosta to millionar kroner til planlegging og bygging.

Byrådet positiv

Byrådet skriv at kommunen jamleg får spørsmål om å etablera fleire hundeparkar rundt om i bydelane, og byrådet er positiv til at det blir etablert fleire hundeparkar eller andre typar friområde der hundar kan springa fritt.

«Ved rett bruk er dette god dyrevelferd. Det kan også vera med på å dempa friksjon mellom sinte eller utrygge innbyggjarar utan hund, og frustrerte hundeeigarar som slepper hundane laus på ueigna stader, fordi ein ønskjer å gjera det beste for hundane», skriv byrådet, og presiserer også at det er mange omsyn om ta.

Blant desse er at ein også må syta for tryggleiken og fridommen til andre brukarar av uteområda, det er krevjande å finna eigna areal til ein hundepark, og dårlege løysningar knytt til plassering eller utforming kan fort bli ein kjerne til konflikt i nærmiljøet.

Tre område peika ut

Byrådet innstiller til bystyret å vedta prinsippa, kriteria og tilrådingane som skal ligga til grunn for vurderingar av konkrete plasseringar av hundeparkar eller tilsvarande tilbod.

Om Arna går det fram at ei kartlegging av friluftsområda vart det kartlagt 72 friluftslivsområde som ligg heilt eller delvis innanfor Arna bydel, og det her truleg finst ein del område som eignar seg til å lufta hund utan band når det ikkje er bandtvang.

«Aktuelle areal for etablering av hundeparkar i Arna er Seimsmyrane, ved Rambergsvegen. Eit anna aktuelt område er ved Arnatveitlien», går det fram av saka.

Bymiljøetaten presiserer overfor Bygdanytt at det ikkje er gjort konkrete vurderingar av kva plassering som er den beste av dei tre, og at det også kan koma andre forslag som er betre.