Kenny Sundt hadde akkurat starta opp bedrifta. Så opplevde han eit knivdrama som kunne enda med at han mista halve foten

På skulen hamna Kenny Sundt stadig i konfliktar grunna dårleg åtferd og mangel på sosial forståing. Frå 5. klasse har han gått på spesialskular.

I dag er han bedriftseigar med fleire titals tilsette.

Men eit knivdrama like etter at han starta opp bedrifta kunne ha enda med at han hadde mista både halve foten og heile bedrifta.

– På venstre lår ser eg ei djup flenge og kneskåla som stikk ut. Blodet fossar. På akutten syr dei om lag 200 sting.