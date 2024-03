– Vi vil på det sterkeste råde folk til å velge andre veier enn E16, for eksempel via Sogn eller Hardanger. Vi er klar over at dette er en krevende situasjon for trafikantene, men det er nødvendig å gjøre det slik for å sikre tryggheten for alle, både trafikanter og arbeidere, mens det nødvendige oppryddingen finner sted, sier byggeleder Frode Tufteland.