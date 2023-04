Tipset Bygdanytt – og vant 10.000 kroner

Ulykke etter stormens herjinger, ble snudd til vinnerlykke for Atle Nordpoll.

Som oftest er det 0 til 50 kroner å vinne, men Atle Nordpoll hadde virkelig hellet med seg og vant 10.000 kroner på et lite flaxlodd.

Det lønner seg å tipse Bygdanytt.

For en del uker siden sendte ostringen og Fotlandsvåg-spiller Atle Nordpoll inn noen bilder av stormens herjinger på Osterøy. Hans selvproduserte vinterstue ble blåst i fillebiter og taksteiner løsnet fra huset.

Men, tross all dramatikken tenkte familiefaren på lokalavisen sin. Som takk for bilder og video sendte vi noen flaxlodd i posten. Noen dager senere fikk vi beviset på at han hadde vunnet 10.000 kroner på ekstrasjansen.

Slik så vinterstuen ut etter at naturkreftene hadde «sagt sitt».

– Utrolig kult. Tusen takk, sier Nordpoll til Bygdanytt.

– Det er viktig å bidra med tips og innhold til lokalavisen.

– Hva brukte du pengene på?

– Mesteparten gikk med til å støtte sykehusklovnene på Haukeland. De gjør en fantastisk innsats. En sak som er viktig for meg, utdyper han.

Om du skulle ønske å dele din historie, eller tipse oss om stort eller smått? tips@bygdanytt.no eller via Messenger og Instagram.

