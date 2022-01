Hele 2020: 70.000 kroner i strømutgifter. To måneder i 2021: 60.000 kroner.

Styreleder Tom Erik Presthus fortviler over kneblende strømregninger på kulturhuset.

Til tross for at han skrur ned ovner og ingen bruker lokalene, er regningene så store at man frykter stenging.

– Det er bare fortvilelse..