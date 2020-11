Reagerer på at fleire skular har stort «overforbruk» av lærarar (abo)

Dersom skulane på Osterøy held seg til lærarnorma i alle gruppene, kan kommunen spara 12 millionar kroner. No krev foreldre i Haus og Fotlandsvåg at alle skulane må ta like stor del av innsparinga.

Anders Troye, Renathe Tangen, Margrethe Torgersen Hundhammer og Kathe Heimvik meiner det blir heilt feil at to skular må ta brorparten av kuttet i oppvekstsektoren. Foto: Ronny Bertelsen