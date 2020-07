Strile-sheriffen hadde sin siste dag på jobb: – Takk for no, Osterøy!

«You want to go where you can see troubles are all the same. You want to be where everybody knows your name», skriv Ole Kristoffer Tveiten i sine siste ord til ostringane.

Ole Kristoffer Tveiten

Dei siste to åra av mitt liv har i veldig stor grad handla om Osterøy.

Det gode og vonde som skjer på den øya.