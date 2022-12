Byrådet kritisk til rutekutt: – Det er svært uheldig at det no er heile 44 minutt mellom to avgangar frå Arna til Bergen sentrum i rushtida.

På vegner av byrådet ber byutviklingsbyråden Vy revurdera å fjerna avgangar i rushtida.

– Det er svært uheldig at det no er heile 44 minutt mellom to avgangar frå Arna til Bergen sentrum i rushtida. Det gjer kvardagen vanskeleg for mange som ønskjer å ta toget til daglege gjeremål, seier byråden til Bygdanytt.