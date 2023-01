Opnar for å gå tilbake til gammal parkeringsløysing

Sjef for stasjonane til Bane Nor, Knut Øivind Ruud Johansen, utelukkar ikkje at det kan bli aktuelt å gå tilbake til den gamle parkeringsløysinga på Arna stasjon.

– Det er ikkje hogga i stein at vi skal halda fram med at kundane må bestilla parkering, seier han.