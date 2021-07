No er det førebels slutt på vaksineringa her: – Eg hadde sjølv vald Åsane eller sentrum

Etter at kommunen har vaksinert 3636 arnabuarar er det no førebels slutt på all aktivitet.

I sommar er det ikkje mogleg for arnabuarar å vaksinere seg i Stølsvegen. Kommunen har fire andre lokasjonar ein må nytte. Foto: Anders Totland

Difor har kommunen flytta.