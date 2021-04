Opent sal av narkotika, gjentatte innbrot, festing og bråk. No har nabolaget fått meir enn nok

Det Åse Bergheim og familien trudde var eit fredeleg nabolag, har vist seg å vere det stikk motsette.

– No låser me alle dørene våre, og me ser over skuldrane våre. Me registrerer at folk sel narkotika på open gate. Det bur vel 25–30 born og unge i nærleiken, og vi er engstelege for dei og for dei eldre som bur i Nesjatun, seier ho frustrert til Bygdanytt.